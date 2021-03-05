التشيك تطلب من دول أخرى المساعدة فى علاج مرضى كورونا

براج (رويترز)

قالت وزارة الصحة فى جمهورية التشيك، اليوم الجمعة، إنها طلبت من ألمانيا وسويسرا وبولندا استقبال عشرات من مرضى كوفيد-19 نظرا لأن الوضع فى مستشفياتها بلغ مرحلة حرجة.

واضطرت الدولة،البالغ عدد سكانها 10.7 مليون نسمة والتى أصبحت واحدة من أكثر دول العالم تضررا من المرض فى الأسابيع الأخيرة مع تدفق المرضى على المستشفيات بما يفوق قدرتها الاستيعابية، إلى نقل المرضى لأماكن أخرى ونقل بعض الحالات مئات الأميال. وقالت الوزارة "زادت الأعداد الكبيرة للمصابين حديثا من الضغوط على منظومة الرعاية الصحية ويرتفع عدد المرضى الذين يحتاجون إلى الرعاية فى المستشفيات".

وأظهرت بيانات وزارة الصحة أنه حتى صباح اليوم الجمعة دخل 8153 مريضا بكوفيد-19 المستشفيات ويحتاج 1735 منهم إلى العناية المركزة.

وقال وزير الصحة يان بلاتنى فى إفادة صحفية "استنفدت المستشفيات قدراتها فى بعض المناطق ولم تعد قادرة على تقديم الرعاية المناسبة أو استقبال مرضى جدد دون مساعدة من آخرين".

وكان 13 بالمئة من الطاقة الاستيعابية لوحدات العناية المركزة متاحة فى جميع أنحاء البلاد بينما كانت النسبة المتاحة فى العاصمة براج خمسة بالمئة.

ونقلت دولة سلوفاكيا المجاورة أول مجموعة من مرضى فيروس كورونا للخارج هذا الأسبوع مع اكتظاظ مستشفياتها بالمصابين.