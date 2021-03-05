وذكر راديو براغ الدولي أن المستشفيات في التشيك لا زالت تتعرض لضغط هائل؛ حيث يوجد أكثر من 8 آلاف مصاب يتلقون العلاج ، من بينهم ألف و735 حالة حرجة. فيما دعت المستشفيات الواقعة في إقليم بوهيميا الوسطى المتخصصين بالعيادات الخارجية للمساعدة في حالة الطوارئ.

يذكر أن التشيك لديها أكبر معدل إصابات بالفيروس على مستوى دول الاتحاد الأوروبي على مدار أكثر من 14 يومًا.