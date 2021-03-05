التحفظ على السيارات المتسببة فى حادث "الصحراوى الشرقى" وعرضها على مهندس فنى

كتب أحمد الجعفرى

أمرت النيابة العامة بالصف، بالتحفظ على السيارات المتضررة والمتسببة فى حادث الطريق الصحراوى الشرقى، تمهيدًا لعرضها على مهندس فنى لفحصها، وكتابة تقرير عنها.

وفتحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقات موسعة فى حادث الطريق الصحراوى الشرقى اتجاه بنى سويف، والذي أسفر عن مصرع 20 شخصا وإصابة 3 آخرين، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.

وانتقل فريق من النيابة لموقع الحادث، وانتدبت فريق من المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحادث، وجمع الآدلة لفحصها، وكتابة تقرير واف عنها.

واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين فى الواقعة، تمهيدًا لاستدعائهم وسماع أقوالهم.

وتبين من خلال التحقيقات الأولية انفجار أحد إطارات سيارة نقل، ما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد قائدها، وانقلابها واصطدام سيارة ميكروباص بها، ما نتج عنه وفاة 20 شخصا وإصابة 3 آخرين ونقلوا إلى عدد من المستشفيات.

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث بطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من بوابة الكريمات اتجاه بني سويف، وتبين اصطدام سيارة نقل تريلا محملة بالرمال (الطفلة) بسيارة ميكروباص قبل 5 كيلو من البوابة، ونقلت سيارات الإسعاف الضحايا والمصابين إلى المستشفيات.