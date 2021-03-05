اليوم السابع
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التحفظ على السائق المتسبب فى حادث الصحراوى الشرقى تمهيدا لسماع أقواله

الجمعة، 05 مارس 2021 11:15 م
التحفظ على السائق المتسبب فى حادث الصحراوى الشرقى تمهيدا لسماع أقواله حادث الصحراوي الشرقي
كتب أحمد الجعفرى

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أمرت النيابة العامة بالصف، بالتحفظ على سائق السيارة المتسبب فى حادث الطريق الصحراوى الشرقى، تمهيدًا للتحقيق معه حول الواقعة، والوقوف على ظروفها وملابساتها، وإجرء تحليل عينة مواد مخدرة له، لبيان تعاطيه المخدرات من عدمه.
 
وتواصل النيابة العامة فى الوقت الحالى التعرف على هوية الجثامين تمهيدًا لإصدار تصريح بدفنهم.
 
فتحت النيابة العامة بجنوب الجيزة، تحقيقات موسعة فى حادث الطريق الصحراوى الشرقى اتجاه بنى سويف، والذي أسفر عن مصرع وإصابة 23 شخص، حيث طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، للوقوف على ظروفها وملابساتها.
 
وانتقل فريق من النيابة لموقع الحادث، وانتدبت فريق من المعمل الجنائي لمعاينة موقع الحادث، وجمع الآدلة لفحصها، وكتابة تقرير واف عنها.
 
واستعلمت النيابة عن الحالة الصحية للمصابين فى الواقعة، تمهيدًا لاستدعائهم وسماع أقوالهم.
 
وتبين من خلال التحقيقات الأولية انفجار أحد إطارات سيارة نقل، ما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد قائدها، وانقلابها واصطدام سيارة ميكروباص بها، ما نتج عنه وفاة 20 شخصا وإصابة 3 آخرين ونقلوا إلى عدد من المستشفيات. 
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث بطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من بوابة الكريمات اتجاه بني سويف، وتبين اصطدام سيارة نقل تريلا محملة بالرمال (الطفلة) بسيارة ميكروباص قبل 5 كيلو من البوابة، ونقلت سيارات الإسعاف الضحايا والمصابين إلى المستشفيات.
 

الصحراوى الشرقى

حادث مرورى

أخبار الحوادث

حادث تصادم

النيابة العامة

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