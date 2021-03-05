التحالف يعترض طائرة مسيرة خامسة أطلقها الحوثيون صوب السعودية

رويترز

أعلن تلفزيون الإخبارية السعودي، اليوم الجمعة، أن قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، اعترض طائرة مسيرة خامسة أطلقها الحوثيون صوب المملكة العربية السعودية.

في وقت سابق، قال المتحدث باسم التحالف العربي العميد الركن تركي المالكي، إنه تم اعتراض وتدمير ما مجموعه (4) أربع طائرات دون طيار فجر وصباح اليوم الجمعة، وأن جميع هذه المحاولات الارهابية تستهدف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة متعمدة وممنهجة وتمثل جرائم حرب.