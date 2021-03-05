البيت الأبيض يقطع البث على خطاب الرئيس الأمريكى جو بايدن.. إعرف السبب

كتب محمد جمال

حالة من السخرية انتابت مواقع التواصل بعد أن قطع البيت الأبيض البث المباشر على الرئيس الأمريكى جو بايدن، حيث كشف بايدن خلال اجتماع افتراضي مع النواب الديمقراطيين فى مجلس النواب الامريكى، أنه ليس متأكدًا مما "يفترض به أن يفعله"، وبحسب "فوكس نيوز" فإن سبب قطع البث هو أن الرئيس بايدن قال"إنه سعيد بتلقى الأسئلة" من المشرعين فى "مجلس النواب الديمقراطى"، كما قال قبل انقطاع البث: "سأكون سعيدًا بتلقى الأسئلة إذا كان هذا ما يفترض بى فعله يا نانسى" إشارة إلى نانسى بيلوسى رئسة مجلس النواب الأمريكى، مضيفا "كل ما تريد منى أن أفعله"، وأثير الجدل من قبل مستخدمى تويتر بعد أن أشار الصحفيون من شبكة " فوكس نيوز" إلى كلمات بايدن التى استدعت السخرية.

فوكس نيوز

يذكرأن ، تعرض الرئيس الأمريكى لانتقادات شديدة بسبب عدم ظهوره في وسائل الإعلام والمؤتمرات الصحفية الرسمية بعد تنصيبه، واتهمت السكرتيرة الصحفية السابقة للبيت الأبيض كايلي ماكناني بايدن بالفشل في "الانخراط في الشفافية" التى وعد بها الشعب الأمريكي. "I'm happy to take questions, if that's what I'm supposed to do, Nance. Whatever you want me to do."



The WH cuts the feed after @JoeBiden says he's happy to take questions after a virtual event with Democrat leadership. This ending was removed from the VOD version. pic.twitter.com/Ypv89HwkDD — Washington Examiner (@dcexaminer) March 4, 2021

ووفقًا لموظفة إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، فإن إدارة بايدن لا "تحصل على درجة من التدقيق" التي واجهها رئيسها خلال فترة وجوده في السلطة.