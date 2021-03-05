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البابا فرنسيس يغادر مطار بغداد متوجها إلى قصر السلام للقاء رئيس الجمهورية

الجمعة، 05 مارس 2021 01:38 م
البابا فرنسيس يغادر مطار بغداد متوجها إلى قصر السلام للقاء رئيس الجمهورية البابا فرنسيس
كتب محمد جمال

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غادر البابا فرنسيس مطار بغداد متوجها إلى قصر السلام للقاء رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، بحسب السومرية نيوز، والتقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، البابا فرانسيس في مطار بغداد الدولى، وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقته السومرية نيوز، " إن الكاظمى استقبل البابا الذي وصلت طائرت الى العاصمة بغداد في اول زيارة لبابا الفاديكان الى العراق".

وأضاف إن "الكاظمى التقى البابا الذي وصل الى العاصمة بغداد في اول زيارة لبابا الفاديكان الى العراق" ، وتتضمن زيارة البابا لقاء رئيس الجمهورية وزيارة النجف الأشرف للقاء السيد السيستانى وزيارة مدينة أور في ذي قار.


البابا فرنسيس

العراق

بابا الفاتيكان

زيارة البابا للعراق

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