اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 مارس 2021 10:25 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

البابا فرنسيس يغادر روما فى مستهل زيارة إلى العراق

الجمعة، 05 مارس 2021 09:11 ص
البابا فرنسيس يغادر روما فى مستهل زيارة إلى العراق بابا الفاتيكان
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
غادر البابا فرنسيس روما، اليوم الجمعة، في مستهل زيارة تستغرق أربعة أيام للعراق، وهذه أول زيارة باباوية للبلاد، منذ انتخابه على رأس الكنيسة الكاثوليكية عام 2012.
 
وأقلعت طائرة تابعة لشركة أليطاليا تقل البابا ومرافقيه وطاقما أمنيا ونحو 75 صحفيا من مطار ليوناردو دافنشي في روما متجهة إلى العاصمة العراقية بغداد في رحلة تستغرق أربع ساعات ونصف الساعة.
 
وسيزور البابا (84 عاما) أربع مدن منها الموصل التي كانت معقلا لتنظيم داعش والتي مازالت كنائسها ومبانيها تحمل آثار الصراع.
 
وسيزور البابا كذلك مدينة أور مسقط رأس النبي إبراهيم وسيجتمع مع آية الله العظمي علي السيستاني (90 عاما) المرجع الأعلى لشيعة العراق.
 
وقبل مغادرته الفاتيكان اجتمع البابا مع 12 لاجئا من العراق يعيشون في إيطاليا.
 

الفاتيكان

العراق

روما

الموصل

داعش

زيارة البابا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة