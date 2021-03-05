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البابا فرنسيس يصل قصر بغداد ويلتقى الرئيس برهم صالح.. صور

الجمعة، 05 مارس 2021 02:11 م
البابا فرنسيس يصل قصر بغداد ويلتقى الرئيس برهم صالح.. صور البابا فرنسيس الرئيس العراقى برهم صالح
كتب محمد جمال

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وصل البابا فرنسيس إلى قصر بغداد حيث كان فى استقباله الرئيس العراقى برهم صالح، حيث غادر البابا فرنسيس مطار بغداد متوجها إلى قصر السلام للقاء رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح، بحسب السومرية نيوز، والتقى رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الجمعة، البابا فرانسيس في مطار بغداد الدولى، وذكر بيان للمكتب الاعلامي لرئيس الوزراء تلقته السومرية نيوز، " إن الكاظمى استقبل البابا الذي وصلت طائرت الى العاصمة بغداد في اول زيارة لبابا الفاديكان الى العراق".

وأضاف إن "الكاظمى التقى البابا الذي وصل الى العاصمة بغداد في اول زيارة لبابا الفاديكان الى العراق" ، وتتضمن زيارة البابا لقاء رئيس الجمهورية وزيارة النجف الأشرف للقاء السيد السيستانى وزيارة مدينة أور في ذي قار.

استقبال الرئيس العراقى برهم صالح للبابا فرنسيس
استقبال الرئيس العراقى برهم صالح للبابا فرنسيس

 

جانب من استقبال البابا فرنسيس بقصر بغداد
جانب من استقبال البابا فرنسيس بقصر بغداد

 

استقبال البابا فرنسيس بقصر بغداد
استقبال البابا فرنسيس بقصر بغداد

 

 

 

استقبال الرئيس العراقى للبابا فرنسيس
استقبال الرئيس العراقى للبابا فرنسيس

 

برهم صالح والبابا فرنسيس
برهم صالح والبابا فرنسيس

 

وصول البابا فرنسيس (3)
وصول البابا فرنسيس 

 

الرئيس العراقى يستقبل البابا فرنسيس
الرئيس العراقى يستقبل البابا فرنسيس

 

البابا فرنسيس وبرهم صالح
البابا فرنسيس وبرهم صالح

 

استقبال البابا فرنسيس فى قصر بغداد
استقبال البابا فرنسيس فى قصر بغداد

 

بابا الفاتيكان يلتقى الرئيس العراقى برهم صالح
بابا الفاتيكان يلتقى الرئيس العراقى برهم صالح

 


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العراق

بغداد

بابا الفاتيكان

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