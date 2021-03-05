اليوم السابع
Ads
السبت، 06 مارس 2021 12:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

الاستماع لأقوال المصابين فى حادث الصحراوى الشرقى.. بينهم سائق الـ"تريلا"

الجمعة، 05 مارس 2021 10:38 م
الاستماع لأقوال المصابين فى حادث الصحراوى الشرقى.. بينهم سائق الـ"تريلا" حادث الصحراوي الشرقي - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات مكثفة فى واقعة مصرع 20 شخصا نتيجة اصطدام سيارة ميكروباص بسيارة نقل بطريق الكريمات، مساء اليوم الجمعة، وأشارت التحريات الأولية، إلى أن انفجار إطار السيارة النقل تسبب فى انقلابها، واصطدام السيارة الميكروباص بها. 

ويستجوب رجال المباحث عددا من المصابين، من بينهم سائق السيارة النقل، لكشف ملابسات الحادث، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق الكريمات فى أطفيح، انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بسيارة نقل محملة بمادة "الطفلة"، مما أسفر عن مصرع 20 شخصا، وإصابة آخرين، وتم نقل الضحايا للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

 


حادث

حادث الكريمات

حادث اطفيح

اخبار الحوادث

حادث الصحراوي الشرقي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة