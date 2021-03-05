الاستماع لأقوال المصابين فى حادث الصحراوى الشرقى.. بينهم سائق الـ"تريلا"

يجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات مكثفة فى واقعة مصرع 20 شخصا نتيجة اصطدام سيارة ميكروباص بسيارة نقل بطريق الكريمات، مساء اليوم الجمعة، وأشارت التحريات الأولية، إلى أن انفجار إطار السيارة النقل تسبب فى انقلابها، واصطدام السيارة الميكروباص بها.

ويستجوب رجال المباحث عددا من المصابين، من بينهم سائق السيارة النقل، لكشف ملابسات الحادث، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد وقوع حادث تصادم بطريق الكريمات فى أطفيح، انتقلت قوة أمنية إلى محل الواقعة، وتبين اصطدام سيارة ميكروباص بسيارة نقل محملة بمادة "الطفلة"، مما أسفر عن مصرع 20 شخصا، وإصابة آخرين، وتم نقل الضحايا للمستشفى، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.