اليوم السابع
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الإمارات تدين محاولات الحوثيين استهداف السعودية بأربع طائرات مفخخة

الجمعة، 05 مارس 2021 01:08 م
الإمارات تدين محاولات الحوثيين استهداف السعودية بأربع طائرات مفخخة تركي المالكي - المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن
أ ش أ

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أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في مدينة خميس مشيط في السعودية.
 
وأكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيان أوردته وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن استمرار ومواصلة هذه الهجمات في الآونة الأخيرة يعد تصعيدا خطيرا، ودليلا جديدا على سعي هذه المليشيات إلى تقويض الأمن والاستقرار في المنطقة.
 
وجددت الوزارة تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.
 
وأكد البيان أن أمن الإمارات العربية المتحدة وأمن السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الدولة تهديدا لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

طائرة مسيرة

السعودية

جماعة الحوثي

الإمارات

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