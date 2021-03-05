افتتاح 6 مساجد جديدة بالبحيرة بتكلفة 10 ملايين و780 ألف جنيه.. صور

البحيرة - ناصر جودة

شهدت محافظة البحيرة، اليوم الجمعة، افتتاح 6 مساجد جديدة بنطاق مراكز دمنهور والدلنجات وايتاى البارود بتكلفة إجمالية بلغت 10 ملايين و780 ألف جنيه.

وقامت مديرية الأوقاف، بقيادة الشيخ محمد أبو حطب، بتنفيذ حملات مكثفة لتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا داخل المساجد ومنها تعقيم أماكن الصلاة ومراعاة التباعد الاجتماعى بينهم .

من جانبه، أشاد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية فى تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التى تقدمها المساجد.

وأوضح الشيخ محمد أبو حطب، وكيل وزارة الأوقاف بالبحيرة، أنه تم افتتاح أكثر من 160 مسجدا فى عام واحد تجاوزت تكلفتها 230 مليون جنيه، مضيفا أن هناك طفرة كبيرة فى بناء المساجد ليصل إلى 13855 مسجدا.

والمساجد التى أعلن عن افتتاحها هى: مسجدعوض حمد بقرية عوض حمد مركز دمنهور جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 155 مترا، وبتكلفة إجمالية مليون جنيه، ومسجد على سعد بقرية على سعد منية عطية مرکز دمنهور جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 310 أمتار، وبتكلفة إجمالية 180 ألف جنيه، ومسجد التوبة بمدينة دمنهور صیانة وترميم بالجهود الذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 580 مترا وبتكلفة 2 مليون جنيه، ومسجد البكساوى بقرية البكساوى بمركز إيتاى البارود جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحه 530 مترا، وبتكلفة 2 مليون و500 ألف جنيه، مسجد حمودة بقرية حمودة البستان الدلنجات جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحه 210 أمتار وبتكلفة مليونا و500 الف جنيه، مسجد الشرقى بقرية جزایر عيسى الدلنجات جهود ذاتية بإشراف وزارة الأوقاف على مساحة 842 مترا وبتكلفة 3 مليون و600 ألف جنيه.

أحد المساجد



افتتاح مسجد



جانب من صلاة الجمعة