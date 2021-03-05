اليوم السابع
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افتتاح مسجد السلام فى أبو الريش بأسوان.. صور

الجمعة، 05 مارس 2021 02:56 م
افتتاح مسجد السلام فى أبو الريش بأسوان.. صور جانب من الافتتاح
أسوان - عبد الله صلاح

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افتتح العميد أيمن رضا، السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، اليوم، الجمعة، مسجد السلام بنجع الملقطة بقرية أبو الريش بمركز أسوان، بالجهود الذاتية ضمن خطة وزارة الأوقاف للتوسع فى إعمار المساجد.

وألقى الدكتور محمد عزت، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، خطبة الجمعة، اليوم بعنوان "رحلة الإسراء ومكانة الحبيب صلى الله عليه وسلم فيها" وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، لـ"اليوم السابع"، أنه تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه واللواء أشرف عطية جارى إفتتاح العديد من المساجد الجديدة في ظل تكثيف جهود وأعمال التطهير والتعقيم بجميع المساجد بصفة دورية، مع الإستمرار فى الإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والإشتراطات الوقائية للمصلين من أجل الحفاظ  على صحة وسلامة المواطنين والحد من إنتشار فيروس كورونا.

جانب من أداء الصلاة
جانب من أداء الصلاة

 

جانب من صلاة الجمعة بالمسجد
جانب من صلاة الجمعة بالمسجد

 

وكيل وزارة الأوقاف والسكرتير العام المساعد
وكيل وزارة الأوقاف والسكرتير العام المساعد

افتتاح مساجد

السكرتير العام لمحافظة اسوان

اسوان

مسجد ابو الريش بأسوان

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