اعترافات ديلر المخدرات بالجيزة: حصلت على البضاعة وكنت استعد لترويجها بالمنيب

كتب بهجت أبو ضيف

قال متهم تم القبض عليه، لاتهامه بحيازة أقراص مخدرة، قبل ترويجها بين عملائه في الجيزة، إن مصدر حصوله على المواد المخدرة عاطل، مضيفا أنه كان يرغب فى تحقيق مكاسب مادية طائلة.

وتابع المتهم أنه كان يستعد لترويج المضبوطات بين زبائنه بمنطقة المنيب، إلا أن رجال المباحث تمكنوا من القبض عليه، وأشار إلى أنه اعتاد تخزين المواد المخدرة بمسكته تمهيدا لترويجها بين عملائه.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الجيزة، إلى اتجار عاطل مقيم بالجيزة، بالاتجار بالمواد المخدرة، عقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم، تم إعداد كمين له والقبض عليه، وبحوزته عدد من قطع الحشيش المخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.