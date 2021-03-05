اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 مارس 2021 01:40 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية

الجمعة، 05 مارس 2021 12:00 م
استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ المجمعات الاستهلاكية خضروات وفاكهة - أرشيفية
كتب مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:

- الطماطم بسعر 3 جنيات للكيلو، والبطاطس 3.75 جنيهات والبصل بـ 5 الأبيض والبصل الأحمر 7جنيهات، والكوسة 6 جنيه للكيلو، والجزر 5 جنيهات، والخيار 5 جنيه.

والجوافة 8.50 جنيه

- الباذنجان الرومى بـ 6 للكيلو والفلفل الرومى بـ 7.5 للكيلوجرام.

- الباذنجان الأبيض 7.5 حنيه

- الفلفل البلدى بـ 5.5 جنيه

-الفلفل الألوان 17.5 والليمون 20 جنيه.

-الفاصوليا الخضراء 19 جنيها.

-التفاح السكرى 25 جنيها.

- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات

اليوسفى 7.5 جنيهات

- الموز البلدى 10 جنيهات.

- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى 25 جنيها.

- البسلة 9 جنيه

- البرتقال بسرة 7.5 جنيه

 


أسعار الخضراوات والفاكهة

منتجات الخضراوات والفاكهة

اخبار مصرية

اخبار مصر

اخبار اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. انخفاض الطماطم لتتراوح بين 1-1.5 جنيه

الخميس، 04 مارس 2021 11:12 ص

ننشر أسعار الخضر والفاكهة اليوم بالمجمعات الاستهلاكية.. الطماطم بـ3 جنيهات

الأربعاء، 03 مارس 2021 12:00 م

أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. الطماطم بين 1-2 جنيه للكيلو

الثلاثاء، 02 مارس 2021 11:32 ص

أسعار الخضروات بسوق العبور اليوم.. البطاطس بـ2 جنيه للكيلو

الإثنين، 01 مارس 2021 11:30 ص

أسعار الخضروات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات الاستهلاكية..الطماطم بـ2.5 جنيه

الأحد، 28 فبراير 2021 12:00 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة