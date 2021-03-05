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ارتفاع عدد الوفيات بحادث الطريق الصحراوى الشرقى إلى 20 شخصا

الجمعة، 05 مارس 2021 10:06 م
ارتفاع عدد الوفيات بحادث الطريق الصحراوى الشرقى إلى 20 شخصا جانب من الحادث
كتب عبد الرحمن سيد

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أكد مصدر أمنى، أنه أثناء سير سيارة نقل تريلا محملة بكمية من الطفلة بالطريق الصحراوى الشرقى اتجاه بنى سويف، انفجر أحد إطاراتها، ما أدى لاختلال عجلة القيادة بيد قائدها، وانقلابها بنهر الطريق واصطدام سيارة ميكروباص بها، ما نتج عنه وفاة 20 شخصا وإصابة 3 آخرين ونقلوا إلى عدد من المستشفيات. 
 
وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغا بوقوع حادث بطريق الصحراوى الشرقى بالقرب من بوابة الكريمات اتجاه بني سويف، وتبين اصطدام سيارة نقل تريلا محملة بالرمال (الطفلة) بسيارة ميكروباص قبل 5 كيلو من البوابة، ونقلت سيارات الإسعاف الضحايا والمصابين إلى المستشفيات.

حادث مرورى

الطريق الصحراوى الشرقى

حادث الصحراوي الشرقي

اليوم السابع بلس

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