اجتياز 22 متدربا لدورة سلامة الأغذية بجامعة سوهاج

سوهاج محمود مقبول

شهد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، ختام فعاليات دورة أساسيات سلامة الأغذية بمشاركة 22 متدربا، وتسليمهم شهادات اجتياز الدورة التي نظمها مركز جودة وسلامة الغذاء بالجامعة، بالتعاون مع النقابة الفرعية للأطباء البيطريين، وذلك بقاعة مجلس الجامعة بالحرم القديم، بحضور الدكتور خالد عبد اللطيف نقيب الأطباء البيطريين، والدكتورة عبيرة محمود السيد مديرة المركز.

وأشاد الدكتور أحمد عزيز، بأهمية المركز من حيث الخدمات التي يقدمها في مجال الرقابة على الاشتراطات والمواصفات والمعايير الصحية المحلية والدولية للأغذية وجميع الأنشطة ذات الصلة، موضحاً أن الشهادة التي يمنحها المركز تؤهل للالتحاق بهيئة جودة وسلامة الغذاء العالمية، مضيفاً أنه جاري تجهيز المركز بالأجهزة والمعامل البحثية اللازمة لخدمة الباحثين في مجال سلامة الأغذية.

ومن جانبها، قالت الدكتورة عبيرة السيد، إن الدورة شارك فيها 22 متدربا، حصلوا على شهادة اجتياز فترة التدريب بنجاح، مشيرة إلى أن المركز يمنح الدورات الخاصة بسلامة الغذاء لجميع التخصصات في الصيدلة، الزراعة، الطب الشري والطب البيطري، وكل من يعمل في حقل الأغذية، إضافة إلى تنظيم المؤتمرات الخاصة بهذا المجال.

جدير بالذكر أن دورة سلامة الغذاء مقسمة إلى ثلاثة مستويات منها أساسيات سلامة الأغذية، تحليل المخاطر الهاسب والأيزو ISO22000.