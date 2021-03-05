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إيطاليا تتجاوز 3 ملايين إصابة بكورونا بعد تسجيلها اليوم 24,000 حالة جديدة

الجمعة، 05 مارس 2021 06:37 م
إيطاليا تتجاوز 3 ملايين إصابة بكورونا بعد تسجيلها اليوم 24,000 حالة جديدة تلقى لقاح كورونا فى إيطاليا
كتب محمد شرقاوى

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أفادت قناة العربية فى نبأ عاجل لها، أن إيطاليا تتجاوز 3 ملايين إصابة بفيروس كورونا بعد تسجيلها اليوم 24,000 حالة جديدة.

 

وتعمل الحكومة الإيطالية على إنتاج لقاحات وباء كورونا محليا بحلول الخريف، مؤكدة أنه تم حقن أكثر من 4.5 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لوباء كورونا، خلال حملة التطعيم الوطنية التى بدأت نهاية العام الماضى، من بينهم 1.4 مليون تلقوا كلا الجرعتين اللازمتين.

 

وبحسب بيان صدر عن وزارة التنمية الاقتصادية الإيطالية، نشرته صحيفة "المساجيرو" فإن بعض الشركات الإيطالية على استعداد لإنتاج الجزء الأكبر من عملية صناعة اللقاح، لأنها مجهزة بالفعل أو قادرة على القيام بذلك فى وقت قصير.

 

وصدر البيان بعد اجتماع عقد بمقر الوزارة مع ممثلى اتحاد صناعة الأدوية والوكالة الإيطالية للدواء، ومديرالعمليات اللوجستية للجيش الإيطالي، الجنرال باولو فيليوولو.

 

وبحسب البيان، يمكن أن يبدأ الإنتاج الصناعى للقاحات بعد الحصول على التراخيص من السلطات المختصة، فى فترة تقدر ما بين أربعة إلى ستة أشهر، أي بحلول فصل الخريف.


ايطاليا

كورونا

اصابات كورونا

كوفيد 19

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