اليوم السابع
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إغلاق شاطئ أسترالى بعد جمع 1000 قطعة من مواد تحتوى على الأسبستوس الضارة.. صور

الجمعة، 05 مارس 2021 07:40 م
إغلاق شاطئ أسترالى بعد جمع 1000 قطعة من مواد تحتوى على الأسبستوس الضارة.. صور إغلاق شاطئ بمدينة سيدنى
كتب هيثم سلامة

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أغلق شاطئ سياحى خلاب فى نيو ساوث ويلز بمدينة سيدنى الأسترالية بعد انتشار أكثر من 1000 قطعة من مواد البناء الخطرة على الشاطئ، مجهولة المصدر، فيما يرى البعض أنه ربما تكون تلك المواد المليئة بمادة الأسبستوس قد جاءت من الأخاديد القريبة التى كانت تستخدم كمواقع دفن.  

 
إغلاق شاطئ بعد جمع ألف قطعة من المواد المحتوية على الأسبستوس بسيدنى (4)
 
 
وذكرت جريدة ديلى ميل البريطانية، أن شاطئ "ليتل باى" فى الضواحى الشرقية لمدينة سيدنى، سيكون محظورًا على الزوار لمدة أسبوعين حيث تحاول السلطات تحديد مصدر القطع الصغيرة من ألواح الاسمنت التى ظهرت به.

وأفادت الصحيفة، أنه على الرغم من إزالتها بانتظام من قبل فرق متخصصة، إلا أن هناك بعض الشظايا تتواجد على طول الخليج، مما دفع مجلس راندويك إلى تثبيت إشعار تحذير ينصح رواد الشواطئ بتوخى الحذر.

وأوضحت الصحيفة البريطانية، أن الشاطئ سيكون مفتوحًا للزوار فى عطلات نهاية الأسبوع طوال فترة التحقيق، فيما لاحظ المصطافين قطع الأسبستوس لأول مرة فى أغسطس 2020 من قبل أحد السكان المحليين.

إغلاق شاطئ بعد جمع ألف قطعة من المواد المحتوية على الأسبستوس بسيدنى (1)

 

وقال مجلس راندويك، إن أى شخص يتعامل مع الصخور أو الأصداف على الشاطئ يجب أن يتوخى الحذر، لكنهم تلقوا مشورة الخبراء بأن الأسبستوس غير آمن على السلامة العامة، وقال المجلس، فى بيان: "يجب على مرتادى الشواطئ ألا يلمسوا أو يجمعوا أو يلتقطوا أى مادة على الشاطئ قد تبدو كقطع من الألواح الليفية، وقد تتعرض المادة للعوامل الجوية كما تتواجد على الصدف أو الصخور".

 

إغلاق شاطئ بعد جمع ألف قطعة من المواد المحتوية على الأسبستوس بسيدنى (2)

 

وأضاف البيان، أنه بالنظر إلى اكتشاف شظايا الأسبستوس على الشاطئ، فمن المحتمل أن تكون المادة قد طفت على السطح من الأخاديد القريبة التي ربما كانت قد استخدمت كمواقع دفن قبل عام 1988، وقال المجلس، إنهم بصدد الانتهاء من تنظيم التحقيق "المعقد" الذي يهدف إلى منع وصول المزيد من هذه المواد إلى الشاطئ.

إغلاق شاطئ بعد جمع ألف قطعة من المواد المحتوية على الأسبستوس بسيدنى (3)

 

 


الأسبستوس

مادة الأسبستوس

المواد الخطرة

اغلاق شاطئ استرالى

السلطات الاسترالية

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