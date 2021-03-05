اليوم السابع
Ads
الجمعة، 05 مارس 2021 01:26 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة باختناق بسبب موقد تدفئة فى العاشر من رمضان

الجمعة، 05 مارس 2021 01:17 م
إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة باختناق بسبب موقد تدفئة فى العاشر من رمضان اسعاف - أرشيفية
الشرقية- فتحية الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصيب 7 أشخاص من عائلة واحدة باختناق، إثر انبعاث الأدخنة السامة المنبعثة من موقد للتدفئة بمنزلهم، بمدينة العاشر من رمضان.

 

تلقى اللواء ابراهيم عبد الغفار، مدير امن الشرقية، إخطارا من مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان، بوصول7 أشخاص من عائلة واحدة من بينهم 4 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين شهرين و9 سنوات مصابين باختناق، وجارى علاجهم.

 

توصلت التحريات التى أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث، إلى أن جميع المصابين من عائلة واحدة ومقيمين بالمجاورة الـ70 بمدينة العاشر من رمضان، وأنهم قاموا بإشعال موقد للتدفئة للهروب من البرد القارس، وأثناء ذلك غلبهم النعاس، واستنشقوا الأبخرة السامة المنبعثة من المواقد، وتبين أنه لا توجد شبهة جنائية فى الواقعة، وتم إخطار النيابة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

 


العاشر من رمضان

الشرقية

مستشفى التامين الصحى

سوريين

موقد التدفئة

اختناق عائلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة