إصابة 7 أشخاص من أسرة واحدة باختناق بسبب موقد تدفئة فى العاشر من رمضان

أصيب 7 أشخاص من عائلة واحدة باختناق، إثر انبعاث الأدخنة السامة المنبعثة من موقد للتدفئة بمنزلهم، بمدينة العاشر من رمضان.

تلقى اللواء ابراهيم عبد الغفار، مدير امن الشرقية، إخطارا من مستشفى التأمين الصحى بالعاشر من رمضان، بوصول7 أشخاص من عائلة واحدة من بينهم 4 أطفال تتراوح أعمارهم ما بين شهرين و9 سنوات مصابين باختناق، وجارى علاجهم.

توصلت التحريات التى أشرف عليها اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث، إلى أن جميع المصابين من عائلة واحدة ومقيمين بالمجاورة الـ70 بمدينة العاشر من رمضان، وأنهم قاموا بإشعال موقد للتدفئة للهروب من البرد القارس، وأثناء ذلك غلبهم النعاس، واستنشقوا الأبخرة السامة المنبعثة من المواقد، وتبين أنه لا توجد شبهة جنائية فى الواقعة، وتم إخطار النيابة التى تولت التحقيق بإشراف المستشار محمد الجمل المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.