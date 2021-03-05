إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة باشتباه تسمم غذائى بوجبة فاسدة فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أصيب أب وأم وثلاثة من أطفالهم، اليوم الجمعة، باشتباه تسمم غذائى عقب تناولهم وجبة فاسدة داخل منزلهم بشرق النيل بمدينة بنى سويف الجديدة، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بنى سويف، إلى محل الواقعة، ونقلت "رمضان. م. ح" 40 سنة، وزوجته "فاطمة.ا.م"35 سنة، وأطفاله "آية" 15 سنة، و"محمد" 13 سنوات، و"عمر" 9 سنوات، وجميعهم مصابين بأعراض اشتباه تسمم غذائي إلى مستشفى بنى سويف التخصصي.

ووجه الدكتور صلاح عمر جودة مدير المستشفى، الدكتور محمد جمال نائب مدير المستشفى بسرعة تقديم كافة الإسعافات الأولية لهم وإيداعهم تحت الملاحظة.