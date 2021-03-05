إصابة 20 عاملا بشركة مفروشات فى حادث انقلاب أتوبيس بالشرقية

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى بوصول 20 عاملا بشركة مفروشات وستائر بمدينة العاشر من رمضان، مصابون بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة فى حادث طريق.

وتبين من التحريات، انقلاب أتوبيس الشركة وعلى متنه العمال أمام قرية الجوسق طريق" بلبيس- شبرا النخلة" أثناء ذهابهم للعمل.