اليوم السابع
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إصابة 20 عاملا بشركة مفروشات فى حادث انقلاب أتوبيس بالشرقية

الجمعة، 05 مارس 2021 09:39 ص
إصابة 20 عاملا بشركة مفروشات فى حادث انقلاب أتوبيس بالشرقية انقلاب أتوبيس- أرشيفية
الشرقية -فتحية الديب

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أصيب 20 عاملا بشركة مفروشات بمدينة العاشر من رمضان فى الشرقية، صباح اليوم الجمعة، بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة، فى حادث انقلاب أتوبيس الشركة بهم، بدائرة مركز بلبيس، وتم نقلهم إلى مستشفى بلبيس المركزى لتلقى الإسعافات الأولية.

 

تلقى اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزى بوصول 20 عاملا بشركة مفروشات وستائر بمدينة العاشر من رمضان، مصابون بسحجات وكدمات وإصابات متنوعة فى حادث طريق.

 

وتبين من التحريات، انقلاب أتوبيس الشركة وعلى متنه العمال أمام قرية الجوسق طريق" بلبيس- شبرا النخلة" أثناء ذهابهم للعمل.

 


الشرقية

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