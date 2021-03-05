إصابة عامل بحالة تسمم بعد تناول وجبة فاسدة فى منزله بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

استقبل مستشفى أخميم المركزى بسوهاج، عامل يبلغ من العمر24 سنة مصابا بحالة إعياء شديد وألم بالبطن، وتم احتجازه داخل قسم الباطنة بالمستشفى على إثر تناوله وجبة غذائية منزلية فاسدة.

كان اللواء حسن محمود مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة أخميم شرقى سوهاج يفيد بإصابة عامل بحالة تسمم غذائى عقب تناوله طعاما منزليا فاسدا، وتم نقله للمستشفى للعلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف ليها اللواء عبد الحميد أبوموسى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد إبراهيم صقر رئيس وحدة مباحث مركز شرطة أخميم، بوصول عامل 24 سنة، يقيم شارع الجلاء دائرة المركز، إلى استقبال مستشفى أخميم المركزى مصاباً "بحالة إعياء وقيئ مستمر" ادعاء تناول طعام فاسد.

بالانتقال وسؤال شقيقه 32 سنة عامل، ويقيم بذات الناحية، أقر بإصابة شقيقه المذكور عقب تناوله طعام منزلي فاسد، ولم يتهم أحدا بالتسبب فـي ذلك، وتم إخضاع المصاب للرعاية الطبية العاجلة داخل المستشفى المركزى بأخميم، والحالة العامة مستقرة، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.