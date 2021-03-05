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إصابة طفلتين شقيقتين فى حريق أثناء لهوهما أعلى عقار فى حلوان

الجمعة، 05 مارس 2021 04:27 م
إصابة طفلتين شقيقتين فى حريق أثناء لهوهما أعلى عقار فى حلوان حريق_أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - عبد الله محمود

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أصيبت طفلتين شقيقتين فى حريق نشب أعلى عقار أثناء لهوهما بأبراج الضغط العالى بمنطقة حلوان، وتم نقل المصابتين للمستشفى لتلقى الرعاية الصحية لهما. 
 
 
تلقى قسم شرطة حلوان، بلاغا من غرفة عمليات النجدة، بوجود حريق بسطح أحد العقارات، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين نشوب حريق بعقار مكون من طابقين.
 
 
تم التقابل مع عامل، وأكد إصابة طفلتين 8 سنوات، و12 سنة، بعدما قامت إحداهما بوضع عصا حديدية بإحدى سلوك أبراج الضغط العالى المجاورة للعقار، نتج عنه ماس كهربائي، ما أدى إلى حدوث حريق بمخلفات وعشة دواجن أعلى العقار، وإصابة كلا من ابنتيه بحروق من الدرجة الرابعة، وتم الإطفاء بمعرفة الأهالى، وتم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة للتحقيق.

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