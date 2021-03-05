إزالة الإشغالات ورصف الطرق بالانترلوك وإعادة تأهيل الكبارى بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت مدن وقرى محافظة كفر الشيخ،حملات لرفع الإشغالات ،ونرميم عدد من الكباري، وتبطين عدد من الترع، والمشاركة المجتمعية بقرية لإقامة صناديق قمامة وتطهير مقابر القرية، ورصف عدد من شوارع القرى بالانترلوك ،وإزالة حالات تعدى ،تنفيذاً لتعليمات اللواء جمال نور الدين،محافظ كفر الشيخ.

وأشرف اللواء شعبان مبروك،رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ ،على رفع جميع الإشغالات بشارع 21، غرب كفر الشيخ، والتعديات على حرم الشارع الرئيسي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، موجها بعودة المساحة الكلية لعرض الشارع الرئيسي، وإزالة جميع الخرسانات والتعديات وفتح الشارع بغرب المدينة.

وتابعت المهندسة عايده ماضى ،رئيس مركز ومدينة دسوق،أعمال ترميم كوبرى السكة حديد على ترعة يوسف افندى بقرية محلة مالك التابعة للوحدة المحلية بشباس الملح، كما أشرفت على إزالة بناء مخالف بالطوب الاحمر بالدور الأول علوى بقرية شباس الملح وتمت الإزالة.

كما وجهت رئيس مركز ومدينة دسوق ،الشكر لأهالى وشباب قرية شباس الملح على المشاركة المجتمعية مع الوحدة المحلية لقرية شباس الملح ،لتنفيذ العمل على المشاركة المجتمعية فى إنشاء مظلة بمدخل المقابر بقرية شباس الملح بالمشاركة المجتمعية، مشيدة بتدعيم منظومة النظافة بصناديق لتجميع القمامة فى مدخل القرية ،ووضع طبقة سن بشوارع المقابر بقرية شباس الملح وضع طبقة من السن بشارع المصرف المغطى بمدخل قرية شباس الملح.

كما أشرف هانى يوسف،رئيس مدينة سيدى غازي،على رصف الطرق بالأنترلوك بمدينة سيدى غازى بقرية ابومنيسى،كما أشرف وائل فرج،رئيس مركز ومدينة فوه على إزالة جميع الاعلانات المخالفة والمنتهية الترخيص من على أعمدة الإنارة والمنازل بمركز فوه.

وأشرف شريف هيكل ،رئيس مركز ومدينة سيدى سالم ،على أعمال تأهيل وتبطين ترعة البجاجير التابعة للوحدة المحلية بقرية البلاصى، كما أشرف جمال فهمى عيد ،رئيس مركز ومدينة مطوبس ،على أعمال الحملة المكبرة لإزالة كافة الإعلانات المخالفة والغير مرخصة ،ورفع كافة الإشغالات التى تعوق حركة المواطنين والسيارات بشارعى بورسعيد ومجمع مواقف القاهرة وكفر الشيخ ودسوق وشارع المستشفى والمحكمة ،مشدداً عدم التهاون مع كل من يقوم بالاستيلاء على الشارع العام من الباعة الجائلين وقائدى التكاتك.



ازالة مبنى مخالف



اعمال تبطين الترع



الاعمال الجارية لرصف شارع ابراهيم المغازي



انشاء مظلة بقرية شباس الشهداء بالمشاركة المجتمعية