إدارات انتقلت من مجمع التحرير تنفيذًا لخطة إخلاء وتطوير المبنى.. تعرف عليها

كتب سيد الخلفاوى





وفى النقاط التالية نستعرض الإدارات التى كانت موجودة بأدوار المجمع..

يرصد اليوم السابع الإدارات التى جرى نقلها من مجمع التحرير بعد تنفيذ خطة إخلاء المبنى، وذلك فى إطار خطة تطوير المبنى وإعادة استغلاله الاستغلال الأمثل، حيث يحتوى مجمع التحرير على 1309 حجرات و10 مصاعد ومدخلين رئيسيين ومدخلين جانبيين ومخرج للطوارئ، وكان يتردد عليه ما بين 25 لـ30 ألف مواطن يوميًا.وفى النقاط التالية نستعرض الإدارات التى كانت موجودة بأدوار المجمع..

الطابق الأرضى:

مديرية الطرق والنقل ومكتب بريد جاردن سيتى ومكتب نائب محافظ القاهرة للمنطقة الغربية، ونقطة إسعاف وفرع البنك الأهلى ومديرية الضرائب العقارية.



الطابقين الأول والثانى:

كان يشغلهما مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية.



الطابق الثالث:

مديرية القوى العاملة، النيابة الإدارية المحلية، ديوان عامة الشئون الاجتماعية، وتراخيص الأجانب.



الطابق الرابع:

مديرية الإسكان، تراخيص المحال، إدارة المحاجر ومواد البناء، المحكمة الإدارية لمجلس الدولة، مديرية الطرق والنقل، مديرية الشباب والرياضة، الشئون الاجتماعية.



الطابق الخامس:

الشئون الاجتماعية، مديرية الشباب والرياضة، النيابة الإدارية للتربية والتعليم، إدارة عابدين التعليمية، إدارة غرب القاهرة وبولاق للشئون الاجتماعية.



الطابق السادس:

إدارة عابدين التعليمية، مديرية الشباب والرياضة، النيابة الإدارية، مديرية الشئون الاجتماعية، الشئون البيئية والطب البيطرى لحى عابدين، هيئة قضايا الدولة، إدارة بحوث التسكين.



الطابق السابع:

إدارة غرب القاهرة التعليمية، إدارة البعثات التعليمية، هيئة قضايا الدولة.



الطابق الثامن:

منطقة الموسكى الطبية، مباحث الأموال العامة، هيئة قضايا الدولة، إدارة باب الشعرية التعليمية، النيابة الإدارية للتربية والتعليم، مجلس الدولة، إدارة البعثات التعليمية.



الطابق التاسع:

إدارات غرب القاهرة وعابدين وبولاق أبوالعلا والأزبكية الطبية، مباحث الأموال العامة، هيئة قضايا الدولة، مباحث التهرب الضريبى، صندوق بريد 22 محافظة القاهرة.



الطابقين العاشر والحادى عشر:

هيئة قضايا الدولة ومباحث الأموال العامة.



الطابق الثانى عشر:

مباحث التهرب الضريبى وتحقيقات الجوازات وهيئة قضايا الدولة.



الطابق الثالث عشر:

مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة.