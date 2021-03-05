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أوقاف المنوفية تفتتح مسجد "المغفرة" بقرية ميت أبو الكوم

الجمعة، 05 مارس 2021 04:15 م
أوقاف المنوفية تفتتح مسجد "المغفرة" بقرية ميت أبو الكوم جانب من الافتتاح
المنوفية - محمد فتحى

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افتتحت مديرية أوقاف المنوفية، اليوم الجمعة، مسجد "المغفرة" بقرية ميت أبو الكوم التابعة لمركز تلا بمديرية أوقاف المنوفية ضمن خطة الإحلال والتجديد، وقد أدى خطبة الجمعة رمضان السبكي مدير الدعوة بعنوان: "رحلة الإسراء ومكانة الحبيب (صلى الله عليه وسلم) فيها" مع مراعاة كافة الإجراءات الوقائية والضوابط الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، والتزام كامل من رواد المساجد بكافة أنحاء الجمهورية.

 

يأتي ذلك في إطار اهتمام وزارة الأوقاف ببيوت الله "عز وجل" معنى ومبنى، وقد بلغ إجمالي عدد الافتتاحات من أول سبتمبر 2020م حتى تاريخه "951"مسجدًا.

 

 

 

 

 


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