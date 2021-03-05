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ألمانيا: لقاحا "أسترازينيكا" و"فايزر" فعالان مع السلالات المتحورة

الجمعة، 05 مارس 2021 10:51 ص
ألمانيا: لقاحا "أسترازينيكا" و"فايزر" فعالان مع السلالات المتحورة لقاحات كورونا
كتب رامى محيى الدين

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أعلنت الصحة الألمانية، أن لقاحا "أسترازينيكا" و"فايزر" فعالان مع السلالات المتحورة، حسبما ذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها.

وكانت أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الخميس الماضى عن تمديد إجراءات الإغلاق المفروضة في البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا حتى 28 مارس الجارى.

وأشارت ميركل، إلى أن السلطات المحلية في الولايات الألمانية ستتمكن من اتخاذ قرارات بشأن تخفيف القيود، حسب الوضع الوبائي في كل ولاية معينة.

وقالت ميركل: "علينا اتخاذ خطوات لرفع الإغلاق، لكننا يجب أن نبدي حذرا لكي لا تعيد بنا إلى الوراء"، مضيفة أن "ربيع 2021 سيكون مختلفا عما كان عليه الحال في 2020."

وأكدت ميركل، أنها اتفقت مع حكام الولايات على خطة من 5 مراحل لتخفيف قيود كورونا، وتقضي بإعادة فتح المحلات التجارية في حال انخفض معدل الإصابات إلى أقل من 50 حالة لكل 100 ألف من السكان.

وتنص الخطة أيضا على عودة إجراءات الإغلاق في حال رتفاع معدلات الإصابات إلى أكثر من 100 حالة لكل 100 ألف من السكان.

وأعربت ميركل، عن قناعتها بأن اللقاحات ستسمح بالخروج من الوباء، قائلة إن ألمانيا تدخل مرحلة جديدة من الوباء مع الأمل.

وأكدت أن العيادات الخاصة ستستطيع تلقيح الناس ضد فيروس كورونا اعتبارا من أواخر مارس أو أوائل أبريل، وأن الاختبارات المجانية للكشف عن كورونا ستكون متاحة ابتداء من الأسبوع المقبل.


كورونا

ألمانيا

لقاحات كورونا

لقاح استرازينيكا

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