أطعمة يفضل تناولها بعد الحصول على لقاح كورونا.. أبرزها "الشوربة"

كتبت فاطمة خليل

قد يتسبب لقاح فيروس كورونا في حدوث بعض الآثار الجانبية الخفيفة لدى بعض الأشخاص، لذا يجب أن تهتم بالطعام الذى تتناوله بعد الحصول على اللقاح، خاصة إذا شعرت ببعض الأعراض الخفيفة مثل الحمى أو آلام الجسم.

في هذا التقرير نتعرف على أفضل الأطعمة التي يجب تناولها بعد الحصول على لقاح كورونا، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".



شوربة العظام

أطعمة يجب تناولها بعد الحصول على لقاح كورونا

وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي، قد يواجه الإنسان بعض الآثار الجانبية السلبية بعد تلقى لقاح كورونا، ووفقًا للخبراء فإن هذه الآثار الجانبية ناتجة عن الالتهاب الذي يحدث داخل جسمك.

يتفاعل جسمك مع بروتين السنبلة الخاص بفيروس كورونا ويعمل على محاربة العدوى المحفزة ، وتعد الحمى والتهاب الذراعين وآلام الجسم بعض الأعراض الشائعة عندما يحارب جهازك المناعي شيئًا ما.

وبالتالي، يوصى بتناول الأطعمة المعززة للمناعة لدعم الشفاء العاجل يوصى بشكل خاص بتناول الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الماء.

وأوصي مركز السيطرة على الأمراض (CDC) بشرب الكثير من الماء، لأن السوائل مهمة للتعافي بعد الحصول على لقاح كورونا، وهذا يعني أن الأطعمة المضادة للالتهابات التي تساعد على الترطب يمكن أن تساعد بشكل كبير في الشفاء.



فوائد-شوربة-العظام

الحساء أو الشوربة أفضل غذاء مضاد للالتهابات

يعد حساء الدجاج من أفضل الأطعمة التي يمكنك تناولها بعد الحصول على لقاح كورونا، والحساء المعتمد على المرق مثل مكرونة الدجاج أو حساء مرق العظام البسيط يعد أمرًا رائعًا بالنسبة لك، علاوة على إضافة أطعمة أخرى للحساء معززة للمناعة مثل الكرنب والفاصوليا والعدس والبطاطس والبروكلي، فهو أفضل.

إذا كنت غير نباتي وعليك اختيار الحساء بعد الحصول على لقاح كورونا، فإن حساء الدجاج هو أفضل طعام لك وفقًا لمجلة CHEST Journal، حيث إن حساء الدجاج له تأثير طبي مفيد وله تأثير خفيف مضاد للالتهابات.

في حين أنه من غير الواضح بالضبط أي عنصر معين مفيد، فإن جميع العناصر الكلاسيكية بما في ذلك الدجاج والجزر والكرفس والبقدونس والملح والفلفل جميعها تساعد في مكافحة الالتهاب.