أسماء الضحايا والمصابين فى حادث تصادم بالصحراوى الشرقى

بنى سويف هانى فتحى

استقبل مستشفى بنى سويف التخصصى، اليوم الجمعة، 5 مصابين وجثتين فى حادث الطريق الصحراوى الشرقى.

واستقبل المستشفى: محمد محروس عبد الرحيم 22 سنة مقيم أسيوط مصاب باشتباه نزيف، أحمد محمد عويس 26 سنة مقيم قرية طنسا بنى مالوا محافظة بنى سويف مصاب بنزيف، ومصاب مجهول الهوية، وطفل مجهول الهوية 13 عاما وطفل 4 سنوات، كما استقبلت مشرحة المستشفى جثة سيدة 35 سنة وطفل 4 سنوات.

كما استقبل مستشفى أطفيح المركزى التابعة لمحافظة الجيزة 12 جثة فى حادث تصادم الصحراوى الشرقى، وهم: عبدالباسط محروس عبدالفضيل 21 سنة مقيم بنى محمد أبنوب أسيوط عامل، محمود محمد سيد عبدالله مقيم بنى محمد أبنوب أسيوط عامل، محمود سيد عبدالله 28 سنة دبلوم صنايع، 4 أطفال مجهولين الهوية ما بين 7 إلى أثنى عشر عاما، 6 سيدات مجهولة الهوية ما بين 35 إلى 55 سنة وجار تحديد هويتهم.

وكان لقى 18 شخصا مصرعهم وأصيب 5 آخرين فى حادث تصادم سيارة أجرة ميكروباص بأخرى نقل بالقرب من نفق الزعفرانة بدائرة مركز أطفيح بمحافظة الجيزة قبل بوابة الكريمات فى اتجاه بنى سويف بـ 6 كيلو بالطريق الصحراوى الشرقى.

وعلى الفور دفع مرفق إسعاف بنى سويف والجيزة بـ15 سيارات إلى محل الواقعة للمشاركة فى نقل الجثث والمصابين لنقلهم إلى أقرب مستشفيات.