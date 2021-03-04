9 أهداف رئيسية لمبادرة حياة كريمة لتطوير وتنمية القرى

كتب على عبد الرحمن

يواصل القائمين مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتطوير قرى الريف " حياة كريمة "، العمل لتطوير وتنمية القرى الأكثر احتياجا، وتحسين ورفع مستوى المعيشة للأسر الأكثر احتياجا، وتطمح المبادرة لتحقيق عدد من الأهداف الرئيسية لإحداث نقلة نوعية في حياة المواطنين في القرى المستهدفة.