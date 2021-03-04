وكيل صحة الشرقية: المواطنون تلقوا لقاح كورونا دون شكوى

الشرقية - إيمان مهنى

قال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إن المواطنين تلقوا لقاح كورونا دون أى شكاوى أو عقبات ، وإن كل شخص أتى يعلم دوره وميعاده، و تم استقباله وتطعيمه .

وأضاف وكيل الصحة، أنه انتهى من تطعيم ما يقرب من 2000 من الكوادر الطبية بالمستشفيات التابعة للصحة الجرعات الأولى والثانية، وكذلك مستشفيات الجامعة انتهت من الجرعة الأولى.

وأكد لـ"اليوم السابع": "أن نسب الإشغال فى مستشفيات العزل تراجعت بشكل كبير فالصدر والحميات وفاقوس نسب أقل من 20%، كما سجلت 8 أقسام عزل بالمستشفيات صفر إصابات، ومع ذلك نشدد على المواطنين بضرورة الالتزام الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات" .

ومن جانبه أشار الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة إلى أن المديرية استعدت لاستقبال المواطنين أصحاب الامراض المزمنة والمستهدف تطعيمهم بلقاح كوفيد 19 من خلال تجهيز مكتب صحة ثان الزقازيق بالمستلزمات الطبية اللازمة والاطمئنان على كفاءة عمل سلسلة التبريد، للحفاظ على سلامة الطعوم، وتطبيق معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى والتشديد على الالتزام بالإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية اثناء تطعيم المواطنين من الفئات المستهدفة، والذين قاموا بالتسجيل على موقع التسجيل الإلكترونى المخصص من وزارة الصحة والسكان لمواجهة الفيروسات والامراض المعدية والحفاظ على صحة وسلامة المجتمع.

يذكر أن وزارة الصحة والسكان ، قامت بفتح باب التسجيل على الموقع الالكترونى للحصول على لقاح فيروس كورونا، وذلك ضمن خطة الدولة للتصدى لجائحة كورونا، وفى إطار الاهتمام بالصحة العامة.