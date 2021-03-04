وكيل تعليم الغربية يتابع سير امتحانات النقل بإدارتى شرق طنطا والسنطة التعليمية

الغربية عادل ضرة

تابع اليوم المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، سير الامتحانات فى عدد من مدارس إدارتى شرق طنطا والسنطة التعليمية، حيث تفقد سير أعمال اللجان والعملية الامتحانية لطلاب النقل بالمرحلة الثانوية، والمرحلة الإعدادية، والتى تتم وسط إجراءات احترازية ووقائية مكثفة بجميع مدارس المحافظة.

و قام بمتابعة لجان الامتحانات بمدارس العنانية الإعدادية بنات، ومحمد فريد الإعدادية بنين التابعتين لشرق طنطا، وكفر الشيخ مفتاح الابتدائية التابعة للسنطة التعليمية.

وتفقد وكيل الوزارة لجان الامتحان، وحجرات الكنترول بالمدارس وأجهزة الحاسب المخصصة لرصد النتائج، وأكد على ضرورة الرصد أولا بأول فى جميع المواد، وسرعة استخراج النتائج بعد مراجعة التوجيهات الفنية لأوراق الإجابة، ومراعاة صالح جميع الطلاب، والتشديد على ماورد من تعليمات لوزير التعليم والدكتور نائب الوزير بخصوص استخراج وإعلان النتائج.

وخلال المتابعة شدد وكيل الوزارة على اتباع جميع المدارس الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا من تعقيم اللجان، ارتداء الكمامات وتوفير المعقمات للطلاب والعاملين والمعلمين.

من ناحية أخرى، تأكد وكيل الوزارة من توزيع التغذية المدرسية على جميع الطلاب بالمدارس، والتأكد من سلامة تواريخ الصلاحية على كل وجبة.

يذكر أن الصف الثانى الإعدادى يؤدى اليوم ثان أيام امتحانات النقل متعددة المواد للمرحلة الإعدادية، وقد اطمأن وكيل الوزارة إلى حسن سير الامتحان بجميع اللجان، وعدم وجود أى شكاوى من الامتحان المتعدد بجميع المدارس.