وكالة الأدوية الأوروبية تبدأ دراسة تسجيل لقاح "سبوتنيك V" الروسى

أ ش أ

أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن وكالة الأدوية الأوروبية بدأت دراسة ملف تسجيل اللقاح الروسي "سبوتنيك V"، للتأكد من مطابقة اللقاح مع معايير الاتحاد الأوروبي الخاصة بالفعالية والسلامة والجودة.

وذكر بيان للصندوق، أوردته وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الخميس، "نعلن بدء إجراءات مراجعة ملف تسجيل اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك V" من قبل لجنة الأدوية للاستخدام الطبي التابعة للوكالة الأوروبية للأدوية".

وأكد كيريل ديميترييف، رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن التعاون في مجال اللقاح ضد فيروس كورونا يجب أن يخرج عن نطاق السياسة، موضحاً أن موافقة وكالة الأدوية الأوروبية على اللقاح الروسي سيؤمن لـ 50 مليون من سكان الاتحاد الأوروبي بدءًا من يونيو 2021.

وقال ديميترييف، "يجب أن تتغلب الشراكات في مجال اللقاح على السياسة، وتعد شراكة وكالة الأدوية الأوروبية مثالًا رائعًا يثبت أن توحيد القوى فقط هو الذي يمكن أن يهزم الوباء"، لافتا إلى أن موافقة وكالة الأدوية الأوروبية ستوفر اللقاح الروسي لـ50 مليون مقيم في الاتحاد الأوروبي اعتبارًا من يونيو 2021".