اليوم السابع
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وضع مقاعد متحركة لكبار السن بمقابر مدينة بورفؤاد فى بورسعيد

الخميس، 04 مارس 2021 11:18 ص
وضع مقاعد متحركة لكبار السن بمقابر مدينة بورفؤاد فى بورسعيد كراسى متحركة
بورسعيد - محمد عزام

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وضع مجلس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، مقاعد متحركة، اليوم الخميس، داخل مقابر المدينة لمساعدة كبار السن والمرضى، وأشار اللواء محمد عامر، رئيس مجلس المدينة، إلى أنه تم وضع 5 مقاعد متحركة داخل مقابر بورفؤاد، لمساعدة كبار السن والمرضى خلال أوقات الزيارة بالمقابر.

وشدد على أنه تم منع دخول جميع السيارات والدراجات داخل المقابر، عدا سيارة نقل الموتى، وذلك تنفيذًا لتعليمات مجلس مدينة بورفؤاد.

وكان وجه اللواء محمد عامر، رئيس مدينة بورفؤاد بمحافظة بورسعيد، الإدارات المعنية، اليوم الجمعة، برفع كفاءة مقابر المدينة، مشيرا خلال تفقده المقابر للوقوف على الوضع الحالي لها، إلى إدارتي تحسين البيئة والحدائق سيجريان أعمال تقليم الأشجار وإزالة "الهيش"، ورفع جميع المخلفات، وذلك من خلال الاستعانة بمعدات إدارة النقل الميكانيكي، كما سيتم وضع عدد من المقاعد لمساعدة كبار السن والمترددين على المقابر.

وأكد أنه وجه بسرعة الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة خلال المواعيد المقررة، مشيرا إلى أن رفع كفاءة وتطوير المقابر يأتي ضمن أولوياته، وذلك ضمن خطة تطوير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين، للوصول إلى مرحلة متقدمة من الرضا لديهم


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