وزير خارجية تونس: أمننا القومى مرتبط بأمن مصر وعلينا تعزيز التعاون

كتب : أحمد جمعة

قال عثمان الجرندى وزير الشئون الخارجية والتونسيين بالخارج بالجمهورية التونسية، والذى يزور مصر حاليا، إن مصر وتونس بإمكانهما العمل سويا بتنسيق كامل فى عدد من المحافل الإقليمية والدولية، مضيفا: "الأمن القومى التونسى مرتبط بأمن مصر والعلاقات المشتركة تدعونا لتعزيز التعاون بين البلدين".

جاء ذلك خلال جلسة المباحثات التى عقدها وزير الخارجية سامح شكرى، اليوم الخميس، مع الجرندى بالقاهرة، حيث بحث الجانبان خلال اللقاء سبل تدعيم أوجه التعاون بين مصر وتونس بخلاف الملفات الإقليمية والدولية ومن بينها الأوضاع فى ليبيا.

بدوره، أكد وزير الخارجية التونسى فى إحاطة إعلامية عقب اللقاء، أن هناك العديد من مجالات التعاون بين مصر وتونس ونحتاج لتكثيف التشاور فى عدد كبير من القضايا، مشيرا إلى تطلع بلاده للارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا وجود تنسيق بين قيادتى البلدين فى عدد من القضايا المشتركة.