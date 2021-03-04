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وزير خارجية الأردن: افتتاح قنصليتنا بالعيون تأكيد على موقفنا الداعم لوحدة المغرب

الخميس، 04 مارس 2021 03:50 م
وزير خارجية الأردن: افتتاح قنصليتنا بالعيون تأكيد على موقفنا الداعم لوحدة المغرب أيمن الصفدى وزير خارجية الأردن
كتب سمير حسنى

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قال أيمن الصفدى وزير خارجية الأردن، إن افتتاح القنصلية الأردنية فى مدينة العيون تأكيد على موقفنا الداعم لوحدة المغرب، معلنا دعم بلاده الكامل لمبادرة الحكم الذاتى للصحراء التى أطلقها المغرب.

 

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفى مشترك لوزير الخارجية الأردنى مع نظيره المغربى على هامش افتتاح القنصيلة الأردنية فى مدينة العيون.

 

وكان العاهل المغربى الملك محمد السادس قد تلقى اتصالا هاتفيا فى شهر نوفمبر الماضي، من الملك عبد الله الثاني، أبلغه خلاله برغبة المملكة الأردنية الهاشمية في فتح قنصلية عامة لها بمدينة العيون بالأقاليم الجنوبية للمملكة المغربية، فيما أعلنت وسائل إعلام مغربية الثلاثاء الماضى، أن المملكة الأردنية الهاشمية ستفتتح يوم الخميس، قنصلية عامة لها بمدينة العيون المغربية.


الاردن

مدينة العيون

الصحراء الغربية

الصحراء المغربية

قنصيلة الاردن

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