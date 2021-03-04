وزير خارجية إيران: لن نعود للتفاوض على الاتفاق النووى

كتب أحمد عرفة

أعلن وزير الخارجية الإيرانى، محمد جواد ظريف، أن إيران لن تعود للتفاوض على الاتفاق النووي مع الولايات المتحدة الأمريكية، متابعا: لا يمكن إعادة التفاوض على خطة العمل المشتركة الشاملة أو ما يعرف بالاتفاق النووي الإيراني، وفقا لخبر عاجل بتثه قناة العربية منذ قليل.



ووجه وزير الخارجية الإيراني، رسالته إلى المجتمع الدولى قائلا: دعونا نتوقف عن المواقف ونبدأ في تنفيذ خطة العمل المشتركة الشاملة والتي وقعنا عليها بالفعل – في إشارة إلى الاتفاق النووي الإيراني.



وتابع وزير الخارجية الإيرانى: إذا لم يكن عام 2021 هو عام 2015 فلن يكون عام 1945، لذلك دعونا نغير ميثاق الأمم المتحدة ونلغي حق النقض "الفيتو".



وفى وقت سابق، قال الرئيس الإيرانى حسن روحانى، إن الولايات المتحدة الأمريكية انتهكت الاتفاق النووى على إيران وعليها رفع جميع العقوبات والعودة إلى الاتفاق النووى بخطوات عملية، وفقا لمصادر إعلامية.

وكانت قالت وزارة الخارجية البريطانية، إن بريطانيا تحتفظ بحق إعادة تقديم مشروع القانون الذي ينتقد إيران أمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



وأضافت وزارة الخارجية البريطانية: سحبنا قانون انتقاد إيران لمنحها فرصة العودة إلى المفاوضات النووية.