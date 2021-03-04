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وزير الصحة الفرنسى: العاملون فى المجال الطبى لا يتلقون اللقاح بشكل كافٍ

الخميس، 04 مارس 2021 09:27 م
وزير الصحة الفرنسى: العاملون فى المجال الطبى لا يتلقون اللقاح بشكل كافٍ لقاح كورونا - صورة أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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قال وزير الصحة الفرنسي، أوليفييه فيران، إن العاملين في المجال الطبي لا يتلقون اللقاح بشكل كافٍ وسنحضهم على التطعيم، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكد مسؤول بوزارة الصحة الفرنسية- لم يذكر اسمه -  أن فرنسا لم تستخدم سوى ربع جرعات لقاح "أسترازينيكا" ضد كورونا، موضحا أن معدل استخدامه بلغ 24%، وهو أقل بكثير من الهدف المحدد عند 80-85%.

قال مسئول بوزارة الصحة الفرنسية: صحيح أننا نواجه مشكلات مع لقاح "أسترازنيكا"، مشيرا إلى أنه "كانت هناك أخبار إيجابية مؤخرا حول اللقاح ونحن على ثقة من أنه سيجد مكانه".

يذكر أن معدل استخدام لقاح "فايزر" هو 82% أما لقاح "موديرنا" هو 37%.


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