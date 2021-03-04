وزير الأوقاف ناعيا اللواء كمال عامر: قامة عظيمة وطنيا ونيابيا وخلقيا

كتب على عبد الرحمن

نعى الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، اللواء كمال عامر رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، الذى وافته المنية اليوم، مؤكدًا أنه كان قامة عظيمة وطنيًّا ونيابيًّا وخلقيًّا، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه خالص الصبر والسلوان.



وشغل اللواء كمال عامر عدة مناصب داخل الدولة، كما أنه انتخب بمجلس النواب بالفصل التشريعى الأول، ثم الفصل التشريعى الثانى وكان رئيسا للجنة الدفاع والأمن القومى بكلا المجلسين.



ومن المتوقع أن يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، فى أولى جلساته، إعمالاً للقانون والدستور، إعلان خلو المقعد البرلمانى فى أول جلسة نيابية، بعد تلقيه إخطارا من وزير الداخلية بشأن وفاة العضو، وتأبينه.









