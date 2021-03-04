بورسعيد - محمد عزام

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، معرض صور ووثائق تاريخ بورسعيد، وذلك بالمركز الثقافى فى بورسعيد، ضمن فعاليات الاحتفال باختيار محافظة بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، والتى تستمر طوال العام الحالى 2021.



وزيرة الثقافة تفتتح معرض صور ووثائق تاريخ بورسعيد وزيرة الثقافة تفتتح معرض صور ووثائق تاريخ بورسعيد

وتفقدت الوزيرة أقسام المعرض، الذى يضم أبرز الشخصيات المؤثرة فى تاريخ بورسعيد، ويروى تاريخ المحافظة من خلال الصور بداية من حفر قناة السويس ومرورًا بانتصار المقاومة الشعبية بالمدينة الباسلة على دول العدوان الثلاثى عام 1956 انكسار 67 وانتصار 73، وحتى بورسعيد حديثًا.

ومن المنتظر أن تنتقل الفعاليات إلى داخل المسرح لإطلاق فعاليات "بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية"، ثم تكريم 7 شخصيات من أبناء المحافظة ورموزها، بعدها يقام الاحتفال الفنى ويضم فقرات غنائية لنجمى الطرب بدار الأوبرا ياسر سليمان، ورحاب مطاوع، ثم يقدم الفنان هانى شاكر مجموعة من أشهر أغانيه.

ويشار إلى أن تقليد عاصمة الثقافة المصرية استحدثته وزارة الثقافة لتقام فعالياته فى المحافظة التى تستضيف المؤتمر العام لأدباء مصر، حيث حملت اللقب خلال 2019 محافظة مطروح وحظيت به محافظة بورسعيد بعدها، وكان مقررًا إقامة فعالياتها العام الماضى 2020، وجرى إرجاؤها بسبب جائحة "كورونا" ليجرى تفعيلها هذا العام 2021.