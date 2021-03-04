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وزيرة الثقافة تشهد عروضا لفرقتى بورسعيد للأطفال والفنون الشعبية.. فيديو وصور

الخميس، 04 مارس 2021 10:03 م
وزيرة الثقافة تشهد عروضا لفرقتى بورسعيد للأطفال والفنون الشعبية.. فيديو وصور جانب من العروض
بورسعيد - محمد عزام

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أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثا مباشرا، من داخل المركز الثقافى الترفيهى ببورسعيد، مساء اليوم الخميس، لعروض فنية قبيل بدء فعاليات بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية.

وشهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عروضا لفرقتى بورسعيد للأطفال والفنون الشعبية، وذلك بالمركز الثقافى فى بورسعيد، ضمن فعاليات الاحتفال باختيار محافظة بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية، والتى تستمر طوال العام الحالى 2021، بحضور السفيرة فايزة أبو النجا، وأشرف زكي، نقيب الممثلين، والفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية.

وعرضت فرقة الفنون الشعبية، عددا من الفقرات الاستعراضية على أنغام السمسمية، وعدد من الأغانى الوطنية.

كما افتتحت وزيرة الثقافة، معرض صور ووثائق عن تاريخ بورسعيد، ثم انتقل الفعاليات إلى داخل المسرح لإطلاق فعاليات "بورسعيد عاصمة الثقافة المصرية"، ثم تكريم 7 شخصيات من أبناء المحافظة ورموزها، بعدها يقام الاحتفال الفنى ويضم فقرات غنائية لنجمى الطرب بدار الأوبرا: ياسر سليمان، ورحاب مطاوع، ثم يقدم الفنان هانى شاكر مجموعة من أشهر أغانيه.

يشار إلى أن تقليد عاصمة الثقافة المصرية استحدثته وزارة الثقافة لتقام فعالياته فى المحافظة التى تستضيف المؤتمر العام لأدباء، مصر حيث حملت اللقب خلال 2019 محافظة مطروح وحظيت به محافظة بورسعيد بعدها، وكان مقررًا إقامة فعالياتها العام الماضى 2020، وجرى إرجائها بسبب جائحة "كورونا" ليجرى تفعيلها هذا العام 2021

السمسمية-في-احتفالية-بورسعيد-عاصمة-الثقافة-المضرية
 
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