وزيرة التضامن تطلق قافلة "كساء وغذاء" وتسلم دراجات بخارية لذوي الاحتياجات الخاصة

أطلقت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، قافلة كساء وغذاء لأسر بلا مأوي مقدمة وتضم القافلة ا، 400 كيلو لحوم، و200 كرتونة تموينية، و200 بطانية ، و200 عباءة فاخرة، و200 قطعة ملابس أطفال، حيث سيتم توزيعهم علي أطفال وبنات مؤسسة الدفاع الاجتماعي، ودار الرعاية الاجتماعية ببني سويف، وكبار بلامأوي رجال وسيدات علي مستوي الجمهورية ،كما قامت نيفين القباج بتسليم 16 دراجة بخارية لذوي الاحتياجات الخاصة، ، وتسليم مشروعات صغيرة للمرأة.

ووجهت وزيرة التضامن الاجتماعي الشكر لمحافظ بني سويف علي حسن الاستقبال، مشيرة إلي أن وزارة التضامن تستثمر جهودها وأنشطتها في كل المحافظات وتتبني رؤية تنموية، مضيفة أن هناك توجيهات مستمرة من قبل القيادة السياسية لخدمة كل الافراد في كل المحافظات والقري والنجوع.

وأضافت نيفين القباج أن كل مبادرات وأنشطة الوزارة تهدف لخدمة المجتمع، مشيرة إلى أن الوزارة لا تعمل فقط علي الفئات الأولي بالرعاية ولكن تعمل علي جميع فئات المجتمع، خاصة أن الحكومة تعمل علي تنمية الإنسان المصري والحفاظ علي كرامته، مشددة علي أن تسليم الدراجات البخارية لذوي الاحتياجات الخاصة تهدف لدمجهم في المجتمع وتوفير فرص عمل، خاصة أن الوزارة تعمل علي إعلاء قيمة العمل وتشجيع الاسر على العمل والإنتاج.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي انه يتم التوسع في برنامج الدعم النقدي تكافل وكرامة، متعهدة ببحث أى تظلم للأسر في البرنامج، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الوزارة تعمل علي ميكنة كافة انشطتها، كما أنه بحلول عام 2021 سيتم ميكنة جميع الوحدات الاجتماعية علي مستوي محافظات الجمهورية.

وشددت نيفين القباج علي أن الوزارة لن تسمح بوجود أطفال مصر في الشارع بلا مأوي، حيث تكثف الوزارة جهودها في هذا الإطار.

ومن جانبه، قال الدكتور محمد هانى محافظ بني سويف أن وزيرة التضامن الاجتماعي لا تتأخر في أي دعم تطلبه المحافظة أو محافظات الجمهورية المختلفة.

وأضاف ان هناك جهودا كبيرا تبذلها مديرية التضامن الاجتماعي في محافظة بني سويف، مشيدا بافتتاح دار الأيدي الأمينة لرعاية الفتيات بلا مأوي، ووضع حجر الأساس لمشروع الخدمات المتكاملة والذي يقام علي مساحة 3500 متر ،ويتضمن دارًا للفتيات بلا مأوي، ودارًا لرعاية المسنين، ودارًا لرعاية الاطفال الأيتام معلومي وكريمي النسب والأطفال بلامأوي ، كما يضم أيضًا مركزا طبيا متكاملا، وحضانة نموذجية، ومدرسة مجتمعية، وقاعة متعددة الاغراض.