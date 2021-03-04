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وزيرة التضامن تستعرض جهود الوزارة خلال جائحة كورونا فى بنى سويف

الخميس، 04 مارس 2021 12:44 م
وزيرة التضامن تستعرض جهود الوزارة خلال جائحة كورونا فى بنى سويف وزارة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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استهلت الدكتورة  نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، زيارتها لمحافظة بني سويف صباح اليوم، الخميس، بلقاء الدكتور محمد هاني جمال الدين، محافظ بني سويف، في ديوان عام المحافظة.
 
واستعرضت الدكتورة  نيفين القباج والدكتور محمد هاني برامج وأنشطة الوزارة في المحافظة، وكذلك الجهود التي قدمتها الوزارة خلال مواجهة فيروس كورونا، كما تم استعراض جهود الجمعيات الأهلية في المحافظة والخدمات التي تقدمها، حيث أثني المحافظ علي جهود الجمعيات في المحافظة، مشيدا بدور جمعية الهلال الأحمر المصري الذي يلعب دورا كبيرا في عمليات الإغاثة خاصة خلال أزمة السيول التي ضربت الجمهورية العام الماضي، حيث كان له دورا مؤثرًا في المحافظة.
 
ويرافق وزيرة التضامن الاجتماعي خلال الزيارة  الدكتورة راندا رزق مستشار وزيرة التضامن للمسئولية المجتمعية والدعم الفني، ومني الشبراوي رئيس الادارة المركزية للرعاية الاجتماعية، ومحمود شعبان مدير الادارة العامة للاسرة والطفولة، ومحمد مظلوم مدير الادارة العامة للدفاع الاجتماعي.

وزيرة التضامن

جهود وزارة التضامن بنى سويف

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