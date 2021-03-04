اليوم السابع
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وزارة الطوارئ الروسية: اشتعال نيران فى مصنع بتروكيماويات بروسيا

الخميس، 04 مارس 2021 10:18 ص
وزارة الطوارئ الروسية: اشتعال نيران فى مصنع بتروكيماويات بروسيا حريق - صورة أرشيفية
رويترز

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ذكرت وزارة الطوارئ الروسية على موقعها الإلكتروني أن حريقا شب في مصنع للبتروكيماويات في منطقة تتارستان اليوم الخميس.

وكانت قد أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية، عن إلقاء القبض على شخص كان يخطط لشن هجوم إرهابي في أحد مرافق الطاقة بمقاطعة كالينينجراد، غرب البلاد.

وذكرت هيئة الأمن الفدرالية في بيان لها أن الموقوف، وهو يحمل الجنسية الروسية، كان يخطط لتنفيذ الهجوم "لدواعي كراهية السلطات"، مشيرة إلى أنه كان يعمل أيضا على "تجنيد سكان محليين للمشاركة في أنشطة إرهابية".


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