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وزارة الدفاع الفرنسية: نعمل مع حكومة العراق بشكل وثيق وتنظيم داعش لم يُهزم

الخميس، 04 مارس 2021 09:57 م
وزارة الدفاع الفرنسية: نعمل مع حكومة العراق بشكل وثيق وتنظيم داعش لم يُهزم الجيش الفرنسى -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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قالت وزارة الدفاع الفرنسية، إن التعاون الدفاعى مع السعودية محور أساسى فى علاقات فرنسا مع المملكة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

 

وأضافت وزارة الدفاع الفرنسية: "نعمل بشكل وثيق مع حكومة العراق لتعزيز قدرتها على مواجهة الإرهاب"، موضحة أن تنظيم داعش تم تفكيكه لكن لم يُهزم بعد.

 

وقبلها أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية دعمها حق السعودية وإجراءاتها للدفاع عن نفسها ضد هجمات الحوثيين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وقالت وزارة الدفاع الفرنسية: نتفق مع السعودية على ضمان حرية الملاحة فى الخليج ومضيق هرمز.

 

 

 


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