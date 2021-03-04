وزارة الدفاع الفرنسية: ندعم حق السعودية وإجراءاتها للدفاع عن نفسها

كتب أحمد عرفة

أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية دعمها حق السعودية وإجراءاتها للدفاع عن نفسها ضد هجمات الحوثيين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وقالت وزارة الدفاع الفرنسية: نتفق مع السعودية على ضمان حرية الملاحة فى الخليج ومضيق هرمز.

وفى وقت سابق أدان البرلمان العربى، هجوم ميليشيا الحوثي على المملكة العربية السعودية، خلال الساعات الماضية.

كما أعربت جمهورية مصر العربية، عن بالغ إدانتها واستنكارها، لمواصلة ميليشيا الحوثى أعمالها الإرهابية الموجهة صوب أراضى المملكة العربية السعودية الشقيقة، والتى كان أخرها استهداف مدينة الرياض بصاروخ بالستى، وكذا استهداف جنوب المملكة بعدد من الطائرات المُفخخة بدون طيار، والتى تمكنت القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية فى اليمن من اعتراضها وتدميرها جميعًا بنجاح.