وزارة الداخلية تنعي رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب

كتب محمود عبد الراضي

نعت وزارة الداخلية ببالغ الحزن والأسى الفريق كمال أحمد عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، راجين الله تعالى أن يتغمد الفقيد بمغفرته ورحمته .

وشغل اللواء كمال عامر عدة مناصب داخل الدولة، كما أنه انتخب بمجلس النواب بالفصل التشريعى الأول، ثم الفصل التشريعى الثانى وكان رئيسا للجنة الدفاع والأمن القومى بكلا المجلسين.



ومن المتوقع أن يشهد مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، فى أولى جلساته، إعمالاً للقانون والدستور، إعلان خلو المقعد البرلمانى فى أول جلسة نيابية، بعد تلقيه إخطارا من وزير الداخلية بشأن وفاة العضو، وتأبينه.