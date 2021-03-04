"نيكى" يغلق عند أقل مستوى بشهر فى ظل تراجع العقود الأمريكية الآجلة

نزل المؤشر نيكي الياباني اليوم الخميس إلى أقل مستوى في شهر، إذ باع المستثمرون أسهم الشركات ذات الثقل ومن بينها مجموعة سوفت بنك وفاست للتجزئة، واقتفى المؤشر أثر تراجع في العقود الأمريكية الآجلة خلال التداولات في آسيا.

وأغلق المؤشر نيكي القياسي على انخفاض 2.13 بالمئة مسجلا 28930.11 نقطة وهو أدنى مستوى منذ الخامس من فبراير، بينما تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.04 بالمئة إلى 1884.74 نقطة.

وقال ماساهيرو إيشيكاوا كبير إستراتيجي السوق لدى سوميتومو ميتسوي دي.إس آست مانجمنت "هناك غموض فيما يتعلق بتحرك عائدات السندات الأمريكية مما يجعل توقعات السوق غير واضحة".

وهبط سهم فاست للتجزئة المشغلة لسلسلة متاجر يونيكلو للملابس 5.45 بالمئة مما شكل أكبر ضغط على المؤشر كما تراجع سهم مجموعة سوفت بنك 5.19 بالمئة ونزل سهم طوكيو إلكترون 2.43 بالمئة.

لكن سهم شركة هيتاشي زوسن قفز 19.48 بالمئة بعد أن ذكرت وسائل إعلام محلية أن شركة الطاقة والبنية التحتية طورت بطارية صلبة عالية القدرة.