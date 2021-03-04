اليوم السابع
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نظر طعن مستشار وزير الصحة السابق على حكم سجنه 10 سنوات بتهمة الرشوة 4 مايو

الخميس، 04 مارس 2021 02:55 م
نظر طعن مستشار وزير الصحة السابق على حكم سجنه 10 سنوات بتهمة الرشوة 4 مايو دار القضاء العالى-ارشيفية
كتب علاء رضوان

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حددت محكمة النقض، جلسة 4 مايو المقبل، لنظر الطعن المقدم من مستشار وزير الصحة السابق، على حكم سجنه 10 سنوات وتغريمه 500 ألف جنيه فى اتهامه بالرشوة.
 
 
كانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة فى التجمع الخامس، قضت بمعاقبة مستشار وزير الصحة السابق، بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مبلغ 500 ألف جنيه، كما قضت بإعفاء المتهم الثاني من العقوبة، وذلك فى اتهامهما بتلقى رشوة قدرها 4 ملايين جنيه.
 
 
أحالت النيابة المتهمين لمحكمة الجنايات، ونسبت إلى المتهم الأول بصفته موظف عام اشترك مع موظف آخر وطلبا رشوة قدرها 4 ملايين جنيه مقابل إسناد توريد 12 غرفة زرع نخاع لإحدى الشركات من الباطن للقيام بتوريدها لإحدى المستشفيات.
 

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اخبار المحاكم

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